В Зарайске стартовал социальный раунд «Безопасная мобильность»

Госавтоинспекция Зарайска информирует о начале социального раунда «Безопасная мобильность», который пройдет с 21 апреля по 18 мая 2025 года. Основная цель данного мероприятия — повышение уровня безопасности на дорогах, особенно в отношении несовершеннолетних водителей мототранспорта, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках раунда запланированы разнообразные профилактические мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение фактов управления мототранспортом несовершеннолетними, а также нарушения ими правил дорожного движения. В программу входят рейды по контролю за соблюдением правил, а также образовательные акции, нацеленные на формирование у молодежи ответственного отношения к безопасности на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули важность разъяснения правил эксплуатации мототранспорта и использования велосипедов, а также средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и гироскутеры. «Важно, чтобы молодые люди осознавали риски, связанные с использованием этих транспортных средств, и знали, как правильно вести себя на дороге», — отметили представители Госавтоинспекции.

Кроме того, Госавтоинспекция призывает родителей обратить внимание на безопасность своих детей и активно участвовать в обсуждении вопросов дорожной безопасности в семье.

«Безопасность на дороге — это общая ответственность всех участников дорожного движения. Мы надеемся, что совместными усилиями сможем снизить количество происшествий и создать безопасную среду для всех», — добавили сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.