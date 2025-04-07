В Зарайске прошла традиционная фестиваль-выставка

Традиционный фестиваль-выставка «Зарайская нива» прошел в Зарайске, открывая весеннюю посевную кампанию и объединяя местных сельхозпроизводителей и фермеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый год «Зарайская нива» собирает на одной площадке тех, кто трудится на земле, растит хлеб и вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Зарайска.

На мероприятии присутствовали начальник управления развития отраслей сельского хозяйства министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Чернопятов, депутат Московской областной думы Владимир Барсуков, глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко и председатель совета депутатов м. о. Зарайск Елена Белкина. Вместе они дали старт весенне-полевым работам.

«Совсем скоро для аграриев начнется горячая пора. Наша задача — выполнить все запланированные работы в срок, и пусть погода не подведет! Желаю всем благодатной почвы и высоких урожаев!» — отметил Петрущенко.

В рамках фестиваля были награждены лучшие представители агропромышленного комплекса Зарайского округа. Участники смогли увидеть «богатырей полей» — агротехнику, которая будет работать на полях, а также попробовать вкуснейшую фермерскую продукцию. Главной изюминкой «Зарайской нивы» стала ретро-техника «Мы из СССР», организаторами которой стала инициативная группа местных жителей во главе с Гореловым Александром.

Фестиваль также предложил насыщенную программу с анимационными площадками, творческими номерами зарайских коллективов, мастер-классами и фотозонами.

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