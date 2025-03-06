В Зарайске прошла обзорная экскурсия для участниц проекта «Активного долголетия»

В преддверии Международного женского дня для «серебряных» волонтеров, участниц проекта «Активного долголетия», была организована обзорная экскурсия по исторической части Зарайского посада. Это мероприятие направлено на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных и досуговых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсия началась на площади Революции, где расположены старинные торговые ряды, и по сей день функционирует рынок.

«Как и несколько столетий назад, площадь остается центром торговли в городе и одним из самых оживленных и колоритных мест», — отметила директор ДК им. В. Н. Леонова Татьяна Лабутина.

Участницы экскурсии прошли по Красноармейской улице, дойдя до Водонапорной башни, где и завершилась прогулка.

«В Зарайске активно реализуется проект, направленный на вовлечение жителей серебряного возраста в культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. Здоровья и активной жизненной позиции нашим долголетам!» — добавила Лабутина.

Такое взаимодействие помогает пожилым людям не только расширять свои горизонты, но и укреплять социальные связи, а также оставаться активными и вовлеченными в жизнь города.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.