В Зарайске прошел семинар по возделыванию озимого рапса

В Зарайске на поле вблизи д. Хлопово по инициативе сельхозпредприятий округа: ООО «Красная Звезда», ООО «Зарайская сельхозхимия» и Германский Семенной Альянс (фирма «RAPOOL») прошло мероприятие, посвященное практическим и теоретическим аспектам возделывания гибридов озимого рапса в почвенно-климатических условиях Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На семинаре была представлена линейка гибридов озимого рапса селекции RAPOOL, рассмотрены технологические особенности возделывания гибридов озимого и ярового рапса. Для этого хозяйством ООО «Красная Звезда» еще осенью был заложен демонстрационный полигон, где высеяны 12 видов гибридов семян озимого рапса. Присутствующие смогли воочию оценить результаты проведенного опыта, преимущество каждого сорта, получить необходимые рекомендации и узнать о передовых БИОтехнологиях, которые успешно внедряются ООО «Агробиохим» и ООО научно-внедренческим предприятием «БашИнком».

Возглавили и провели семинар представители Германского семенного альянса фирмы «RAPOOL» — руководитель отдела рапса Сергей Тучин и региональный менеджер по продажам в центральном и северо-западном регионах Алексей Прянчиков. А ее участниками стали аграрии, в том числе руководители хозяйств и агрономы, возделывающие рапс на территории городского округа Зарайск: ООО «Красная Звезда», ООО «Сельхозпродукты», ЗАО «Макеево», ООО «Кампоферма», ООО «СПФ-Агро», ООО «Зарайская сельхозхимия», представители группы компаний «Байер», «Шанс», ООО «Кузница», а также сельхозтоваропроизводители из близлежащих округов, Тульской и Рязанской областей.

Семинар не остался без внимания представителей финансовых структур — представители банка ВТБ приняли участие в мероприятии.

Представители кампании германский семенной альянс на территории Зарайского округа в этом году проводят уже второе мероприятие — в феврале этого года на базе ООО «Сельхозпродукты» состоялся продуктивный семинар на тему «Ключевые элементы технологии возделывания ярового и озимого рапса. Гибриды рапса „RAPOOL“», — отметила начальник отдела сельского хозяйства администрации городского округа Зарайск Ольга Шерманова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.