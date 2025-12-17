В Зарайске прокуратура устроила «урок выживания» от мошенников

В Зарайске прокуратура устроила «урок выживания» от мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники старшему поколению показали обучающее видео, раздали памятки и на простых примерах объяснили, как не попасть в ловушку аферистам. Главный совет — бдительность.

На встрече наглядно разобрали типичные схемы, как мошенники выманивают коды из SMS-сообщений или данные банковских карт.

«Главные правила: никогда не называйте коды из SMS или данные карты. Ни банк, ни госорганы не спрашивают их по телефону. Если началось „давление“, вы слышите слова „срочно переведите“ — сразу кладите трубку. Это 100% обман», — следует из сообщения.

Пенсионеры задавали вопросы и разбирали конкретные ситуации, чтобы не попасть на удочку аферистов.

