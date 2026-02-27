В Зарайске пенсионеров обучили работе с чат-ботом МФЦ в МАХ

Сотрудники МФЦ Зарайска провели обучение для участников проекта «Активное долголетие», где рассказали о работе чат-бота в мессенджере МАХ. Пожилые жители округа научились записываться на прием и отслеживать статус обращений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Специалисты центра познакомили участников занятия с возможностями чат-бота МФЦ Московской области в мессенджере МАХ. Пенсионерам показали, как запускать сервис, записываться на прием в ближайшее отделение и проверять статус поданного заявления.

«Специалисты центра ознакомили пожилых людей с возможностями чат-бота МФЦ в мессенджере МАХ. Теперь наши долголеты умеют запускать чат-бот, записываться на прием в ближайшее отделение многофункционального центра и отслеживать статус своего обращения по оказанной услуге», — рассказала директор МФЦ м.о. Зарайск Ирина Юркова.

Чат-бот «МФЦ Московской области» позволяет узнать адреса и график работы офисов, записаться на прием или отменить запись, а также получать уведомления о ходе предоставления услуги. Для работы с сервисом необходимо установить приложение МАХ на смартфон, перейти по ссылке и запустить бота.

Уточнить расписание занятий и записаться на семинар по компьютерной грамотности можно лично в центре или по телефону 122, далее 3 (доб. 52208).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.