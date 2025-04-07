В Зарайске открылась выставка «Пространство и время»

В стенах филиала Театрального музея имени А. А. Бахрушина 6 апреля 2025 года состоялось торжественное открытие выставки под названием «Пространство и время». Это мероприятие собрало местных художников и мастеров, которые представили свои работы, отражающие уникальную атмосферу города, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск.

Зарайск, расположенный на берегу реки Осетр, славится своим миниатюрным Кремлем и позолоченными куполами церквей, сохраняя богатую историю и культуру.

Выставка «Пространство и время» включает в себя живописные пейзажи, уютные улочки и древние крепостные стены, которые позволяют зрителям увидеть знакомый город под новым углом. Она предлагает возможность погрузиться в многогранность Зарайска как для местных жителей, так и для гостей города.

Организаторы выставки приглашают всех любителей искусства посетить это уникальное событие, которое продлится до 4 мая 2025 года. Выставка станет отличной возможностью для всех желающих познакомиться с творчеством местных художников и ощутить дух родного края.

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