В Зарайске началось благоустройство территории вокруг строящейся школы

На территории новой школы, расположенной на Московской улице в Зарайске, стартовали работы по благоустройству прилегающей зоны. В настоящее время осуществляется выравнивание участка для будущего стадиона и спортивных площадок, что позволит создать комфортные условия для занятий спортом для учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Внутри здания продолжаются отделочные работы. Уже частично смонтированы двери, а фасад полностью застеклен, что свидетельствует о высоком темпе выполнения строительных работ. Все процессы идут строго по графику, и новая школа запланирована к открытию 1 сентября. Особое внимание уделяется созданию условий для физической активности. В учебном заведении будет просторный спортивный зал, который будет оборудован по современным стандартам, что обеспечит учащимся возможность заниматься различными видами спорта.

Также в настоящее время ведется монтаж сцены в актовом зале, где будут проходить различные мероприятия и школьные праздники. Это создаст дополнительные возможности для культурного развития и организации досуга учащихся.

Благоустройство территории и завершение строительных работ в школе являются важными шагами к созданию комфортной и современно оснащенной образовательной среды для детей Зарайска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.