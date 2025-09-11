В Зарайске идит посевная кампания

В Зарайском округе активно продолжается посевная кампания под урожай следующего года. Осень — это не только период сбора урожая, но и время закладки будущего. Аграрии округа задействованы в важном процессе подготовки к следующему сезону, и на полях уже работают сеялки, высеивающие семена пшеницы и рапса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно планам, до наступления зимы растения успеют укорениться, а весной, после схода снега, продолжат свой рост. Потенциал местных сельхозпредприятий направлен на обеспечение успешного урожая будущего года. В этом процессе участвуют все шесть сельхозпредприятий района, что подчеркивает важность коллективной работы для достижения общей цели.

Задача аграриев ответственная — озимыми культурами необходимо засеять площадь более 24 тыс. га. Наибольшие площади засевают сельхозпредприятия «Туламашагро» и «Сельхозпродукты».

«Аграрии используют каждый погожий день. На сегодняшний день уже засеяно более 10 тыс. га земли, из которых зерновыми культурами занято более 4 тыс. га. Работы продолжаются, и сев рапса близится к завершению», — отметил глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Таким образом, Зарайский округ демонстрирует активный подход к посевной кампании, что создает надежды на успешный урожай в будущем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.