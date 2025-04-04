В вузе Коломны обсудили новые подходы к взаимодействию с родителями в детсаде

В Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) в пятницу прошел межрегиональный семинар-практикум «Взаимодействие с родителями в рамках реализации ФГОС ДО и ФОП ДО: новые подходы». Участниками мероприятия стали более 120 педагогов дошкольного образования из разных регионов России, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На семинаре встретились представители региональных клубов «Воспитатель Подмосковья», «Дошкольная Лига» (Рязань) и «Высота» (Воронежская область), чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с семьями воспитанников и поделиться передовыми практиками.

Доктор педагогических наук Алексей Майер предложил сформировать критерии новизны во взаимодействии с родителями. Особый интерес у участников вызвали мастер-классы и стендовые доклады, в ходе которых воспитатели и специалисты дошкольного образования продемонстрировали современные подходы к вовлечению родителей в образовательный процесс.

Семинар показал, что педагоги стремятся развивать новые формы сотрудничества с семьями, повышая качество дошкольного образования и создавая комфортную образовательную среду для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.