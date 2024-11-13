В воскресенской больнице провели более 80 роботизированных операций

В марте текущего года в ГБУЗ МО «Воскресенская больница» начал функционировать роботизированный хирургический комплекс «da Vinci», революционизирующий подход к лечению грыж передней брюшной стенки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это наша 86 операция. Мы проводим роботическую конструкцию передней брюшной стенки, в ходе которой будет восстановлена ее целостность. Робот позволяет качественно улучшить оказание помощи», — рассказал руководитель хирургической службы и Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки ГБУЗ МО «Воскресенская больница», врач-хирург высшей категории Владислав Бурдаков.

Преимущества использования роботизированной системы «Da Vinci» в сравнении с традиционными лапароскопическими и открытыми методами очевидны. Малоинвазивный доступ обеспечивает снижение риска осложнений, пациенты быстрее восстанавливаются, возвращаясь к привычному образу жизни. Робот позволяет хирургу выполнять более точные и сложные манипуляции, недоступные при традиционных методах. Благодаря увеличению картинки в высоком разрешении и превосходной манипуляционной способности «рук» робота, хирург может работать с минимальным пространством.

«Также благодаря министерству здравоохранения региона, губернатору области на территории Московской области запущен проект, который постепенно стал федеральным. Он включает в себя оказание пациентам помощи со сложными грыжами передней брюшной стенки в рамках ОМС, за счёт программы госгарантии. На городской округ Воскресенск в этом году было выделено 150 таких квот», — подчеркнул Владислав.