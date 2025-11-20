В Воскресенске запустили новое производство экструзионного пенополистирола

В Воскресенске заработал новый завод компании «Технониколь» — крупный производственный проект, ориентированный на выпуск экструзионного пенополистирола. Этот материал, известный как XPS, используется в строительстве благодаря высокой прочности, низкой теплопроводности и устойчивости к влаге. Простыми словами, он помогает зданиям сохранять тепло и экономить энергию.

Компания вложила в создание площадки 2 млрд рублей. Производство мощностью до 500 тыс. куб. м в год разместили в ЦФО не случайно: из Воскресенска материалы смогут быстро доставлять в Москву и область, а также в соседние регионы, минимизируя логистические расходы для клиентов.

На заводе площадью 5 700 кв. м производственная линия способна перерабатывать до 2 тонн сырья в час. Одной из ключевых особенностей завода стала технология термобондинга — она позволяет изготавливать плиты XPS нестандартной толщины под конкретные задачи строительства. Такой подход делает производство гибким и ориентированным на индивидуальные заказы.

Особое внимание здесь уделено экологической ответственности. На предприятии организована полная переработка отходов: все обрезки и некондиционные материалы возвращаются в цикл производства.

Сейчас на заводе трудятся около 50 сотрудников. Руководство подчеркивает, что именно специалисты — главная ценность предприятия, поскольку эффективность технологических процессов напрямую зависит от людей, управляющих оборудованием.

Запуск воскресенской площадки стал важным событием для российской строительной отрасли. Новый завод укрепит позиции «Технониколь» на рынке теплоизоляции и позволит обеспечить стабильные поставки современных материалов российским заказчикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.