В Воскресенске состоялась 28 Конференция местного отделения партии «Единая Россия»

Конференция прошла во Дворце культуры «Химик». В ней приняли участие депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин, члены местного политического совета и делегаты от первичных отделений партии.

После процедуры тайного голосования было принято решение об утверждении 25 кандидатов от партии для последующего их выдвижения на сентябрьские выборы.

«Благодаря выбору граждан в список вошли достойные люди, учтены пожелания всех групп населения. Это значит, что интересы наших жителей будут представлены всесторонне. Уверен, что все кандидаты готовы приносить пользу нашему округу, выступать с инициативами и предложениями от имени своих избирателей. Члены и сторонники партии —это все те, кому небезразлична судьба нашего города, региона и страны в целом», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В предложенном списке кандидатов от партии — победители предварительного голосования. 36% составляют действующие депутаты ичлены фракции «Единая Россия». Общественники и молодежь, представители «Молодой гвардии», работники культуры — так же в числе этого списка. Один из кандидатов — участник «ПолитСтарта», проекта«Единой России», направленного на тех, кто пробует силы в политикевпервые.

Среди лидеров — действующие депутаты Сергей Слепов и Сергей Матвиенко, а также представитель сферы культуры Жанна Мишина.

Сергей Слепов — действующий руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск. Работает в партии с 2003 года. С тех пор неоднократно переизбирался депутатом. Это грамотный, опытный, высококвалифицированный руководитель. Отличается исключительным трудолюбием и добросовестностью. Пользуется заслуженным уважением среди жителей. При его участии разработаны и реализуются программы в области благоустройства, здравоохранения, культуры, спорта и образования.

Сергей Матвиенко начал свою политическую деятельность в 2005 году, а ныне является председателем Совета депутатов округа. Участник боевых действий. Награжден медалями за «Отличие в воинской службе» III и II степеней. С момента начала специальной военной операции Сергей осуществляет постоянную гуманитарную поддержку фронту, с удовольствием участвует в мастер-классах по плетению маскировочных сетей, созданию окопных свечей и сухого душа для бойцов. Всегда находится в тесной связи с жителями, быстро реагирует на проблемы граждан и помогает с их решением.

Жанна Мишина уже больше 20 лет проявляет активную гражданскую позицию, является членом общественной палаты и лидером общественного мнения Воскресенска, а также ведёт активную культурно — просветительскую деятельность, за что получила множество наград. Жанна впервые пробует свои силы в политике, ведь для нее очень важна социальная сфера нашего округа. Она готова выступать с инициативами и предложениями от имени своих избирателей, а также помогать им в решении различных проблем и вопросов.

Во время работы конференции после утверждения кандидатов партийцы обсудили текущую реализацию в городском округе наказов, вошедших в народную программу. Ее формирование началось задолго до выборов, в ходе встреч с избирателями и обсуждения с ними актуальных вопросов.

«Стараемся охватить наказы разных сфер жизни общества. В этом году в Воскресенске благоустраиваем площадь у ледового дворца „Химик“ и бульвар Победы в городе Белоозерский. Ремонтируем дорожные объекты. Проведен капитальный ремонт МОУ „СОШ № 2“, МОУ „СОШ № 5“ и МОУ „Лицей им. Стрельцова, и сейчас мы продолжаем модернизировать образовательную систему в школах, закупая компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование. Одной из главных задач сферы здравоохранения является завершение ремонта стационарного корпуса ГБУЗ МО „Воскресенской больницы“ и продолжение обновления оборудования в медицинских учреждениях», — отметила Екатерина Лобышева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.