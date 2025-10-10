В Воскресенске собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Депутаты Совета депутатов городского округа Воскресенск вместе со сторонниками партии «Единая Россия» и молодогвардейцами собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав груза вошли предметы первой необходимости: теплая одежда, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания. Особое внимание было уделено запросам самих бойцов. Сбор проходил в Общественной приемной партии.

«Мы понимаем, как важна наша поддержка для ребят, которые сегодня защищают интересы нашей страны. Эта помощь — лишь малая часть того, что мы можем сделать для них. Мы будем и дальше продолжать сбор всех необходимых вещей, чтобы каждый боец чувствовал, что он не один, что за ним стоит вся страна», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.