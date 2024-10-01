В Воскресенске прошел открытый фестиваль-конкурс домашних заготовок

В Доме культуры рабочего поселка Хорлово МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“ прошел открытый фестиваль-конкурс домашних заготовок „Тещин погребок“. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

В этом году в фестивале приняли участие пять мастеров из разных уголков Московской области. Свои кулинарные шедевры представили не только жители городского округа Воскресенск, но и городских округов Зарайск и Коломна. В первом испытании участники представили себя, свои заготовки и поделились семейными секретами, во втором — продемонстрировали свои творческие способности.

Оценивала кулинарные и творческие способности участников творческая комиссия под председательством директора МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества „Истоки“ Марины Глебовой. Нелегкая работа досталась членам жюри, но после долгого обсуждения каждая хозяйка была удостоена своей личной номинации. Всем участницам вручили дипломы, кубки и подарки от социальных партнеров фестиваля.

Победителем открытого фестиваля-конкурса домашних заготовок «Тещин погребок» стала жительница городского округа Зарайск Елена Михайловна Кудрявцева. А специальный приз жюри получила Галина Петровна Смыгалина из поселка Пески городского округа Коломна.

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