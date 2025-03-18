В Воскресенске прошел флешмоб в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В рамках Всероссийской акции «Из Крыма и Севастополя с любовью», приуроченной к Дню воссоединения Крыма с Российской Федерацией, волонтеры молодежного центра «Олимпиец» и учащиеся МОУ «СОШ 2» провели флешмоб «Флаг Единства», сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

Главными символами флешмоба стали государственный флаг Российской Федерации и построение участников в виде цифры «11», символизирующей 11-летие со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

«Радует, что столько молодых людей, объединенные общей идеей гордости за историю своей страны, собрались на главной площади парка усадьбы Кривякино. Наш флешмоб — это больше, чем просто акция, это выражение любви к Родине и непоколебимого единства ее народа», — рассказал директор молодежного центра «Олимпиец», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Это было не просто число, а наглядное напоминание о знаменательной дате, о важном историческом событии, которое изменило политическую карту страны и укрепило чувство национальной идентичности.

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