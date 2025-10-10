В Воскресенске поздравили работников с/х промышленности с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается 12 октября, почетный гражданин Воскресенска, член партии «Единая Россия» Николай Козлов вместе с депутатом Совета депутатов округа Олегом Сухарем поздравил заслуженных работников сельского хозяйства РФ Александра Землякова и генерального директора ООО «Родина» Михаила Баранова, одного из передовых агропромышленных предприятий нашего округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приятно было встретится сегодня с людьми, с которыми раньше работал. Нам было что вспомнить. Сельское хозяйство — это не просто отрасль экономики, это основа жизни нашего общества, гарант продовольственной безопасности страны. Ваши знания, опыт и трудолюбие позволяют обеспечивать население качественными и доступными продуктами питания», — отметил Николай Козлов.

«Единая Россия» поддерживает развитие сельского хозяйства в стране сразу по нескольким направлениям. В рамках партпроекта «Российское село» партия поддерживает фермеров и АПК, содействует развитию инфраструктуры сбыта фермерской продукции, проводит ярмарки сельхозпродукции, а также обеспечивает упрощение требований к ведению малого бизнеса на селе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.