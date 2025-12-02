В Воскресенске открыли зимний сезон в парках

1 декабря в парках городского округа Воскресенск состоялось общеобластное мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона. Для посетителей были подготовлены насыщенные тематические программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино с торжественным открытием зимнего сезона жителей и гостей округа поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В этот вечер в парке гости зажгли огни на пушистой красавице-елке, могли прокатиться на верблюде от КСК «Колибри», посетить мастер-классы и отправить свои письма с заветными желаниями. На главной площади парка работала предновогодняя ярмарка «Подарки.Да», угощали ароматным чаем у бар-самовара «По чайку!». Для юных жителей провели анимационную программу «Зимушка-зима» с Дедом Морозом и Снегурочкой и показали завораживающую «Снежную сказку». Кульминацией праздника стало фаер-шоу от творческого коллектива «Lucera-Fire Show» и дискотека.

Также в парке начала работу почта и резиденция Деда Мороза, которая расположена в павильоне на фонтанной площади.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.