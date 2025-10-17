сегодня в 12:43

В Восходе объявлен конкурс на благоустройство парка

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в городском округе Восход, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Парковую зону в г. о.Восход планируют благоустроить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «выполнение работ по благоустройству парковой зоны в г. о.Восход». Планируется в рамках проведения закупки благоустройство участка площадью ориентировочно 3,1 га.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Восход.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.