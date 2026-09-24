В Волоколамском округе 23 сентября открыли доску памяти Александра Федулова

Александр Федулов родился и вырос в Судникове, окончил местную школу и училище, получил специальность строителя. После службы в пограничных войсках он долго работал крановщиком в Москве. С началом специальной военной операции Федулов отправился на фронт и стал штурмовиком мотострелковой дивизии. Сослуживцы знали бойца с позывным «Федя» как решительного и надежного товарища.

После осколочного ранения и лечения Федулов вернулся на передовую. Он погиб 14 июля 2025 года при штурме города. За мужество и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества и медалью министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».

На открытие доски пришли сестра Александра Елена, учащиеся и педагоги Судниковской школы, представители администрации и совета депутатов округа. В мероприятии также участвовали руководитель местного отделения «Боевого братства» Олег Петрович Паршин, руководитель отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции Алексей Алексеевич Вирясов и социальный координатор Волоколамского филиала областного фонда «Защитники Отечества» Марина Жукова Викторовна.

«Пусть эта доска станет для молодых поколений примером мужества и верности долгу. Низкий поклон и глубокая благодарность маме героя, Наталье Владимировне, за воспитание достойного сына и патриота своей страны», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.