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В Волоколамске проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком

Заместитель главы Волоколамского городского округа Тюленев Виктор Владимирович совместно с директором МБУ «Центр развития «Городское Хозяйство» Шалаевым Ильей Владимировичем проверили выполнение работ по обработке ядохимикатами от борщевика в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семена ядовитого растения сохраняют свою всхожесть в земле на протяжении 5-7 лет. На протяжении всего времени обработку мест произрастания сорняка необходимо проводить планомерно до полного его искоренения.

«Борьбу с этим опасным сорняком вести непросто, необходима и экипировка специальная, и определенные гербициды. Поэтому лучше, когда на борьбу с вредным растением, особенно, когда его много, выходят специалисты», — отметил Виктор Тюленев.

Задача муниципалитета, собственников земельных участков, строений и жилых домов не допускать распространение борщевика, своевременно обрабатывать химикатами и окашивать.

Так, на улице Аграрной борщевик Сосновского был скошен частными лицами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.