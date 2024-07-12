В Волоколамске проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Заместитель главы Волоколамского городского округа Тюленев Виктор Владимирович совместно с директором МБУ «Центр развития «Городское Хозяйство» Шалаевым Ильей Владимировичем проверили выполнение работ по обработке ядохимикатами от борщевика в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Семена ядовитого растения сохраняют свою всхожесть в земле на протяжении 5-7 лет. На протяжении всего времени обработку мест произрастания сорняка необходимо проводить планомерно до полного его искоренения.
«Борьбу с этим опасным сорняком вести непросто, необходима и экипировка специальная, и определенные гербициды. Поэтому лучше, когда на борьбу с вредным растением, особенно, когда его много, выходят специалисты», — отметил Виктор Тюленев.
Задача муниципалитета, собственников земельных участков, строений и жилых домов не допускать распространение борщевика, своевременно обрабатывать химикатами и окашивать.
Так, на улице Аграрной борщевик Сосновского был скошен частными лицами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.
По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.