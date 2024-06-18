В Видном вновь состоялся муниципальный форум «Управдом»

В Ленинском городском округе прошел форум «Управдом», где представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций ответили на вопросы жителей в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В день форума обсудили вопросы, касающиеся дворовых территорий, а также технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования.

«На каждом форуме ведется протокол и все вопросы фиксируются. Бывают такие вопросы, на которые сразу сложно дать ответ, поэтому люди подходят к протокольной группе и записываются. После этого администрация дает официальный ответ, либо принимается решение выйти на место непосредственно к дому, где решается вопрос», — сказала руководитель отделения ассоциации председателей совета многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер.

На вопросы, связанные с комплексным благоустройством дворов, ответила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина. Кроме того, она привела перечень предстоящих работ. Муниципальный форум в этом году был проведен уже во второй раз. Встреча оказалась полезной, так как у жителей всегда много вопросов, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства. В режиме открытого диалога на форуме «Управдом» они смогли получить на них ответы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.