В Видном открыли спортивную зону с профессиональной скейт-площадкой

В центральной части Видного открыли новую спортивную зону с профессиональной скейт-площадкой и памп-треком. Объект стал частью муниципальной программы благоустройства и предназначен для экстремальных видов спорта и активного отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Новая спортивная зона в Видном включает современные объекты для катания на скейтборде, велосипеде, самокате и роликах. Центральным элементом стала профессиональная скейт-площадка, дополненная стрит-плазой с рампами, рейлами и фанбоксами для отработки трюков. Для любителей катания на велосипедах и самокатах построен памп-трек с плавными изгибами и волнами, что делает катание более безопасным и интересным.

Все покрытия выполнены из нескользящих материалов, устойчивых к погодным условиям. Перед открытием конструкции прошли тесты на прочность и соответствие стандартам безопасности. На территории установлены теннисные столы, скамейки для отдыха и организована парковка для двухколесного транспорта.

По словам представителей администрации Видного, спортивная зона станет местом проведения соревнований и мастер-классов, а также площадкой для общения и обмена опытом между жителями. В других городах Подмосковья подобные объекты уже показали положительный эффект: увеличилось число занятий спортом на свежем воздухе, снизился уровень стресса и укрепилось сообщество.

Проект направлен на развитие спортивной культуры, профилактику детской безнадзорности и повышение привлекательности города для туристов и инвесторов. В перспективе рядом со спортивной зоной планируется обустройство амфитеатра для зрителей, что позволит проводить соревнования, концерты и фестивали, превращая территорию в многофункциональный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.