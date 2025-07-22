В Верховном суде подтвердили смерть председателя Подносовой

В инстанции уточнили, что на данный момент отсутствуют какие-либо дополнительные подробности.

«Мы подтверждаем эту информацию. Пока без подробностей. Подробности будут позже на сайте», — заявили в пресс-службе суда.

До этого в СМИ появились сообщения о смерти Подносовой, ссылавшиеся на ее близкое окружение. Причина кончины — онкологическое заболевание.

Она была назначена на должность главы Верховного суда 17 апреля 2024 года. Подносова получила юридическое образование в Ленинградском государственном университете и была однокурсницей президента России Владимира Путина.

Карьера Подносовой началась в 1975 году с должности консультанта в отделе юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Некоторое время она работала в Саратовской области, однако в 1990-х годах вернулась. Она стала судьей в Лужском городском суде, а в 2003 году возглавила его. В 2018 году Подносова заняла пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а через 2 года перешла на работу в Верховный суд РФ.