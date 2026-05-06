В Верее Наро-Фоминского округа обновляют Парк Памяти

Благоустройство Парка Памяти продолжается в Верее Наро-Фоминского округа: на территории высадили 33 туи и ели, а также проводят уборку и озеленение. Работы выполняют специалисты МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке Памяти продолжаются работы по обновлению территории. Здесь высадили 33 туи, которые уже украсили прогулочные зоны и придали пространству более ухоженный вид. Также в парке появились новые ели.

За проведение работ отвечает команда МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея». Специалисты убирают территорию, окашивают траву и высаживают свежие цветы, поддерживая порядок и создавая комфортные условия для отдыха.

Благодаря комплексному подходу парк становится более уютным и привлекательным для жителей и гостей Вереи. Обновленное пространство подходит для прогулок, спокойного отдыха и памятных фотографий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.