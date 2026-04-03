В УМВД России «Пушкинское» подвели итоги

02 апреля в актовом зале Управления МВД России «Пушкинское» состоялось плановое заседание Общественного совета. Ключевой темой обсуждения стали итоги работы за первый квартал текущего года и реализация мер по предотвращению преступности среди несовершеннолетних — вопрос, которому сегодня уделяется особое внимание на федеральном уровне, сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание открыл председатель Общественного совета Александр Викторович Хохлов. Озвучив повестку, он представил коллегам нового члена совета — Сергея Швецова, который включится в работу по ключевым направлениям взаимодействия полиции и общества.

С докладом о состоянии подростковой преступности выступила подполковник полиции Инна Крюкова. Было отмечено, что за отчетный период количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, выросло до 37 (что на 17 случаев больше в сравнении с предыдущим кварталом).

Также члены Общественного совета предложили ряд конкретных инициатив по работе с молодежью в образовательных учреждениях.

Ирина Богачева доложила о работе по линии работы с несовершеннолетними. Акцентировала внимание на важности работы с родителями и необходимости привлечения выдающихся личностей в качестве примера для подражания. «Требуется консолидация усилий представителей школ, полиции в лице инспекторов ПДН, общественности по работе с детьми и подростками», — сказала Ирина Богачева.

Людмила Болычевская по результатам посещения Пушкинской ДШИ, отметила заинтересованность несовершеннолетних в контакте с сотрудниками полиции в рамках проведения встречи на тему безопасности. «В условиях, когда подростки все чаще замыкаются в себе или уходят в гаджеты, мы предложили им живое, открытое общение», — отметила Людмила Болычевская. Необходимо обратить внимание на ЧОПы, осуществляющие охрану учебных учреждений.

В ходе заседания были озвучены результаты инспекционных проверок отделов полиции.

Феликс Петросян положительно оценил работу отдела полиции г. Пушкино и ИВС, отметив улучшение раскрываемости, условий содержания задержанных и грамотное кадровое руководство. Нагрузка на инспекторов ПДН оценивается как высокая. Отмечена необходимость проведения мероприятий по линии работы с несовершеннолетними и в дальнейшем.

Андрей Зайкин, опираясь на богатый опыт воспитания молодежи в спорте, предложил привлекать блогерское сообщество для пропаганды здорового образа жизни.

Роман Безносик по результатам общественного контроля, посещения Правдинского отдела полиции сообщил об улучшении показателей раскрываемости в истекшем квартале, отметил спокойную оперативную обстановку.

Владимир Маркин отметил высокий уровень осведомленности совета о текущих проблемах в молодежной среде, что позволяет оперативно реагировать на вызовы. Предложил провести ряд мероприятий с привлечением детей и родителей.

Григорий Артамонов доложил о плодотворной работе в первом квартале 2026 года. Сообщил о высокой компетентности руководства Клязьминского отдела полиции и сотрудников об оперативной обстановке на территории обслуживания. Присутствует некомплект участковых инспекторов, однако при этом увеличен уровень раскрываемости по большинству видов преступлений.

Заместителем начальника Управления МВД России «Пушкинское» полковником внутренней службы Евгением Овсейко была отмечена плодотворность, масштабность работы всех членов ОС в истекающем периоде первого квартала 2026 г.

Уделено внимание взаимодействию с населением, в частности, молодежью, сотрудниками полиции по пропаганде законности, правопорядка, улучшения имиджа сотрудников полиции.

Председателем ОС при Управлении МВД России «Пушкинское» Александром Хохловым, была отмечена результативность работы всех членов ОС в соответствии с закреплениями. Выделены положительные результаты по линии работы с несовершеннолетними.

«Профилактика правонарушений в образовательных учреждениях является нашим безусловным приоритетом. Это вопрос государственной важности, и наша задача — не просто фиксировать факты, а создать в школах среду, исключающую саму возможность совершения преступлений подростками», — сказал Александр Хохлов. Было подчеркнуто эффективное взаимодействие с руководством Управления МВД России «Пушкинское», лично с начальником, полковником полиции Максимом Панкратовым. Выражена надежда на плодотворное сотрудничество на благо г. о. Пушкинский.