В украинском эфире несколько часов транслировали российские каналы

Хакеры на несколько часов пустили российские каналы в украинский эфир

В сообщении украинского телеканала «1+1» говорится о попытках заглушить спутниковое вещание страны на транспондере Astra 4A 11766 H. На нем работают 39 каналов.

«В настоящее время трансляция временно приостановлена до устранения проблемы», — передается в сообщении.

Ранее украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях американских танков Abrams в ходе боевых действий в зоне СВО.