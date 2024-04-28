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Два десятка летательных аппаратов КНР приблизились к Тайваню за сутки

ВС Тайваня за последние сутки зафиксировали приближение к острову 22 летальных аппаратов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая, пишет ТАСС .

При этом больше половины воздушных объектов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Они оказались в опознавательной зоне тайваньской противовоздушной обороны на севере острова.

В ответ на действия Китая Тайвань задействовал авиацию, флот и наземные ЗРК, которые следили за целями.

Пекин по-прежнему считает остров одной из своих провинций. Тайванем при этом управляет собственная администрация.

Ранее американский Сенат одобрил пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю, а также Тайваню. Его объем составил 95 млрд долларов.