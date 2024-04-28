NYP: помощники Байдена планировали выгнать Жан-Пьер из Белого дома

Помощники американского президента Джо Байдена планировали отстранить Карин Жан-Пьер от должности пресс-секретаря Белого дома осенью 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на NYP.

Она стала первым чернокожим пресс-секретарем с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которая при этом, по словам авторов статьи, имела «раздражающую» привычку зачитывать журналистам готовые ответы из блокнота.

Советники Байдена тайно решили сместить Жан-Пьер, разработав специальный план и подключив людей со стороны. Источник NYP рассказал, что супруга личного адвоката Байдена Анита Данн связалась с представителями демократов, чтобы те попробовали убедить пресс-секретаря в необходимости «двигаться дальше».

В курсе происходящего был также и глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс, который поддерживал «шпионский» план. Также в статье отмечается, что Данн и Зиентс искали «изящный выход» для Жан-Пьер, чтобы избежать увольнения против ее воли.

Но позжа стало понятно, что пресс-секретарь «надежно закрепилась» на своем месте. Карин, как пишут авторы издания, хочет остаться, «несмотря ни на что», при том, что раскрытие неудачного «переворота» рискует создать новую неловкую ситуацию.