WAFA: минимум 10 палестинцев погибли после ударов по югу и центру сектора Газа

Минимум 10 жителей погибли после бомбардировок ВВС Израиля южной и центральной частей сектора Газа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

Уточняется, что во время удара по дому на северо-востоке от Рафаха в субботу вечером были убиты семеро палестинцев, еще несколько человек получили ранения. Трое гражданских погибли в результате авиаударов по лагерям беженцев Эль-Бурейдж и Нусейрат в центре региона.

Также артиллерия ЦАХАЛ обстреляла город Хузаа на юге анклава.

По последним данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак с 7 октября стали 34 388 мирных жителей. Различные ранения получили более 77 тыс. человек.