В Тверской области умер отец 14 детей Игорь Верпаковский

Во вторник в Тверской области скончался отец 14 детей Игорь Верпаковский, которого в 2016 году президент РФ Владимир Путин указом наградил орденом «Родительская слава». Также многодетный отец был отмечен знаком «Слава Отца», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Игорь Антонович по праву заслужил доброе имя на западнодвинской земле, построив большую и дружную семью, совершив великий родительский труд по воспитанию своих детей в русле духовных и патриотических традиций нашего Верхневолжья», — выразил соболезнования родным и близким губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что жизненный путь Игоря Верпаковского станет настоящим благословением для сыновей и дочерей, а также навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил его.

Губернатор добавил, что региональные власти окажут Ольге Верпаковской всестороннюю помощь в воспитании детей.

30 мая прошлого года глава государства лично наградил Ольгу Владимировну почетным званием «Мать-героиня». Кроме того, Верпаковская награждена почетным знаком Тверской области «Слава Матери».