В Турции умер 24-летний блогер от переедания фастфудом

Известный в TikTok блогер Эфеджан Кюльтюр, привлекавший миллионы зрителей своими Mukbang-видео, ушел из жизни из-за проблем со здоровьем. Молодой человек, чей вес достиг критической отметки в 300+ килограммов, последние месяцы находился под медицинским наблюдением, пишет BILD на русском *.

Турецкие СМИ сообщили, что ожирение блогера привело к серьезным осложнениям, особенно в дыхательной системе. За 90 дней до смерти Кюльтюр был вынужден прекратить создание контента и полностью сосредоточиться на борьбе с последствиями своего образа жизни. Популярность пришла к блогеру благодаря челленджам, в которых он демонстрировал поедание гигантских порций фастфуда.

Последнее фото Кюльтюра снял в больнице. На нем он изображен вместе с матерью, которая вскоре тоже ушла из жизни.

Инцидент спровоцировал в Турции общественное обсуждение негативного влияния Mukbang-вызовов. Правительство изучает возможность ввести ограничения для детей и подростков в цифровом пространстве на просмотр такого контента.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.