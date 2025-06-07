В Турции предупредили о последствиях забоя скота

В Турции за день Курбан-байрама пострадали 14 тысяч человек

В первый день праздника Курбан-байрам медицинские учреждения Турции приняли 14 372 человека с травмами, полученными во время ритуального забоя скота, сообщает РИА Новости .

Как сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Анкаре (1049 пострадавших), Стамбуле (753) и Конье (655).

«Настоятельно рекомендуем доверять жертвоприношения профессиональным забойщикам», — подчеркнул министр в своем обращении. Несмотря на ежегодные предупреждения, тысячи турок продолжают получать травмы, пытаясь самостоятельно заколоть животных.

Отмечается, что в этом году количество обращений сократилось по сравнению с прошлогодними 16 тысячами случаев. Традиционно в соцсетях появляются многочисленные видео с животными, которым удалось избежать забоя — они разбегаются по улицам, создавая дополнительные проблемы.

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников — продлится до вторника. Власти продолжают напоминать о необходимости соблюдать меры предосторожности во время совершения обрядов.