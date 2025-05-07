В центре «Авангард» прошел концерт для участников патриотической смены

6 мая в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в рамках смены «Юные патриоты Подмосковья» состоялся концерт с участием творческого ЮнАрмейского союза города-героя Севастополя и ансамбля «Андреевский флаг» Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Юные артисты из Севастополя представили участникам смены концертную программу с музыкальными номерами и театрализованными выступлениями, посвящёнными празднованию Дня Победы. После выступления в «Авангарде» гости отправились с концертом в госпиталь, где выступили перед военнослужащими, участвующими в специальной военной операции.

Подобные инициативы способствуют формированию патриотического сознания у школьников и укреплению дружеских связей между регионами России.

Особое внимание в рамках смены уделено событиям, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники примут участие в фестивале хоров «Взводные песни Орлят России», Киноуроке, акции «Бессмертный полк», а также станут зрителями прямой трансляции Парада Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.