В центральном парке Щелкова стартует благоустройство

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин рассказал, что в конце мая в центральном парке городского округа Щелково начнется благоустройство в рамках государственной программы «Парки Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня вместе с Владимиром Николаевичем, руководителем подразделения, отвечающего за парки, мы прошлись по аллеям, оценили текущее состояние и обсудили детали проекта. Да, парк сегодня требует заботы: где-то потрескались дорожки, где-то устарели зоны отдыха. Но это лишь временно!» — рассказал Шапкин.

В рамках благоустройства будут созданы современные пешеходные зоны и велодорожки, обновлены детские и спортивные площадки. В парке появятся уютные зоны отдыха с новыми скамейками и освещением. При этом в рамках работ предусмотрено озеленение и сохранение природного облика парка.

В ближайшее время подрядная организация приступит к работам, и парк станет настоящим украшением городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.