В Центральном городском парке Истры установили 12 новых ламп

Парки муниципального округа Истра продолжают выполнять свою важную миссию — быть центрами притяжения для жителей и гостей города. Именно поэтому сотрудники дирекции парков постоянно работают над обеспечением комфорта и безопасности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из ключевых аспектов создания комфортной атмосферы в парке является качественное освещение. Оно не только обеспечивает хорошую видимость для прогулок, но и подчеркивает природную красоту территории.

Однако, как и любое оборудование, осветительные приборы имеют свой срок службы. Со временем они подвергаются значительному износу. Такие факторы, как снижение яркости ламп; попадание пыли, листвы, насекомых; перегорание — очевидные сигналы к их замене.

В течение одного дня команда специалистов провела работы по установке новых 12 ламп. Кстати, современные светильники превосходят по техническим характеристикам раннее установленные.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.