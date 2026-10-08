В Троице-Сергиевой лавре отмечают день памяти Сергия Радонежского

Русская православная церковь 8 октября отмечает день памяти преподобного Сергия Радонежского — основателя Троицкой обители и небесного покровителя Сергиева Посада. В Троице-Сергиевой лавре богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году исполняется 634 года со дня блаженной кончины преподобного Сергия Радонежского. Главным местом молебна в Троице-Сергиевой лавре традиционно становится Успенский собор, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию.

«Для округа это особенно значимый и светлый день. Вместе с депутатом Государственной думы Сергеем Пахомовым и множеством верующих я имел честь встретить Предстоятеля Русской православной церкви и молиться за торжественным богослужением», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий.

День памяти, получивший в народе название «Осенний Сергий», на протяжении столетий остается одним из главных событий духовной жизни Сергиева Посада. Ежегодно он собирает в монастыре паломников со всей страны.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.