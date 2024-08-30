В трех отделениях подмосковного колледжа «Энергия» провели сбор первокурсников

В Подмосковном колледже «Энергия» состоялось ежегодное собрание администрации колледжа с первокурсниками и их родителями. Мероприятие собрало более 350 участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе собрания первокурсники познакомились со своими кураторами, а также узнали об истории, традициях и правилах колледжа. Участники обсудили вопросы стипендиального обеспечения, сдачи экзаменационной сессии и аспекты студенческой жизни.

Заведующая структурного подразделения центра оборонной промышленной подготовки (ЦОПП) Надежда Близнякова разъяснила первокурсникам и их родителям основные вопросы, связанные с обучением в колледже. Она предоставила информацию об организации учебного процесса, условиях заселения в общежития и графике первого организованного собрания студентов с их кураторами. Особое внимание было уделено теме профилактики деструктивного поведения среди молодежи. Близнякова также подчеркнула важность правильного воспитания и роли родителей в этом процессе.

После собрания студенты были приглашены на классные часы со своими кураторами, где они смогли ближе познакомиться и задать вопросы по учебному процессу. В этом году в структурное подразделение ЦОПП колледжа «Энергия» поступило более 400 первокурсников, включая тех, кто поступил по программам федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.