В TikTok резко стал популярным верифицированный профиль «Эпштейна» с галочкой

В TikTok резко стал популярным профиль человека, который подписался скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. В описании указано: «Да, я жив», сообщает Life.ru .

Профиль получил синюю «галочку». Она указывает на то, что профиль принадлежит настоящему человеку.

Менее, чем за день, на профиль подписались более миллиона человека. Там публикуют видео, на котором якобы Эпштейн гуляет по пляжу под музыку.

TikTok не комментирует, каким образом профиль получил «галочку». Также неизвестно, действительно ли аккаунтом управляет Эпштейн.

Американского финансиста в 2008 году арестовали по двум обвинениям в организации проституции. Его судили за секс с 14-летней. Затем Эпштейна арестовали 6 июля 2019 года по федеральному обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. 10 августа его труп нашли в тюремной камере. Официальная причина гибели — самоубийство.

