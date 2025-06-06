В течение трех дней завершится расчистка Директорского пруда в СНТ Люберец

В городском округе Люберцы продолжается санитарная расчистка водных объектов. В текущем году работы будут проведены на 8 водоемах. На минувшей неделе специалисты подрядной организации завершили работы на Токаревском пруду по ул. Старая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Близится к завершению санитарная расчистка Директорского пруда на территории СНТ «Ручеек». В работах задействованы высококвалифицированные специалисты и многофункциональная машина-амфибия. Производится уборка опавшей листвы, извлечение топляков, удаление поваленных деревьев и бытового мусора. Из воды поднимают железобетонные конструкции, рельсы, трубы и другие тяжелые предметы. Все собранные отходы вывозятся на специализированную площадку», — сообщила и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

После завершения расчистки на пруду будет установлен домик для уток.

В 2024 году в городском округе Люберцы было очищено 12 водоемов. В настоящее время ведется их текущее содержание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.