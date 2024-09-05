В Таврическом саду сфотографировали редкую птицу с ярким окрасом, роющую норы

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Краснокнижная птица с ярким окрасом попала на фото в Таврическом саду Петербурга

Посетители Таврического сада в Санкт-Петербурге увидели занесенную в Красную книгу птицу, которая роет норы. Речь идет о зимородке, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Пернатого обитателя запечатлел фотограф дикой природы Сергей Рогов. Выяснилось, что до этого редкая птица не залетала в Таврический сад.

Как правило, зимородков можно встретить в южных и умеренных широтах Евразии, а также на севере Африки. Они отличаются ярким окрасом: голубыми и оранжевыми перьями.

Эти краснокнижные птицы питаются рыбой. По словам экспертов, последние несколько лет зимородки предпочитают зимовать в России.