В Татарстане отреагировали на слова имама Камаева о правилах «побивания» жены

В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали видеоподкаст имам-хатыба казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева, в котором он рассказал, как правильно «побивать» жену, сообщает ТАСС .

В организации отметили, что любое рукоприкладство в исламе считается недопустимым и греховным. Представители ДУМ Татарстана посоветовали ознакомиться с полной версией видеоподкаста Камаева.

Они отметили, что в подкасте говорится о недопустимости рукоприкладства, что является большим грехом в исламе. По словам представителей ДУМ Татарстана, в ролике также сказано, что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, надо обращаться за помощью к хазратам и в полицию.

Ранее Тимур Камаев выпустил видеоподкаст, в котором рассказал, что, если мужа не устраивает поведение жены, ее можно «побивать» мисваком — палкой для чистки зубов. Эту меру, по его словам, можно применять не для причинения физического воздействия, а для указания на «неправильность» ее поведения.