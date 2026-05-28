В Талдомском округе Подмосковья убирают аварийные деревья

сегодня в 16:00

Санитарно-оздоровительные работы начались вблизи деревни Лесоучасток в Талдомском округе. На территории филиала «Мособллеса» специалисты убирают неликвидную древесину на площади 21,3 гектара, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы проходят в Талдомском филиале ГАУ МО «Мособллес». Специалисты удаляют старые, поврежденные и погибшие деревья, которые могут представлять опасность для людей и лесных насаждений.

Очистка территории позволит предотвратить распространение болезней и повысить устойчивость леса. Санитарно-оздоровительное мероприятие охватывает площадь 21,3 гектара.

«Работы планируется завершить до 1 июля. Они направлены на поддержание здоровья лесных экосистем и создание комфортной среды для их обитателей и отдыхающих», — сказала Наталья Салова.

Заместитель директора Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий уточнила, что мероприятия проводятся в плановом порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.