В Свердловской области могут увеличить штрафы для виновников лесных пожаров
Фото - © Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов подчеркнул важность повышения штрафов для лиц, ответственных за возникновение лесных пожаров, сообщает «ОТВ-Екатеринбург». Такую точку зрения он озвучил в эфире программы «Стенд» на 4 канале.
В течение 2025 года в регионе было зафиксировано 94 природных пожара, охвативших территорию в 850 гектаров.
Необходимость значительного увеличения штрафов обусловлена тем, что действующие в настоящее время размеры не компенсируют фактические расходы на тушение возгораний.
«Безусловно, это одно из важных составляющих, потому что ущерб от возможных пожаров, как правило, не сопоставим. У нас даже самые максимальные штрафы могут не покрыть затраты на тушения, если пожар распространяется на большую территорию, ущерб может составлять десятки миллионов. И, естественно, когда человек заплатил штраф — пусть даже 100 тысяч рублей — это не сопоставимо», — отметил Мамонтов.
Кроме того, он сообщил, что восстановление лесных массивов, пострадавших от пожаров, возможно не во всех случаях и зависит от степени ущерба, нанесенного древостою.
