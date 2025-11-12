В Свердловской области могут увеличить штрафы для виновников лесных пожаров

Мамонтов о лесных пожарах: даже большие штрафы не покрывают затраты на тушение

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов подчеркнул важность повышения штрафов для лиц, ответственных за возникновение лесных пожаров, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» . Такую точку зрения он озвучил в эфире программы «Стенд» на 4 канале.

В течение 2025 года в регионе было зафиксировано 94 природных пожара, охвативших территорию в 850 гектаров.

Необходимость значительного увеличения штрафов обусловлена тем, что действующие в настоящее время размеры не компенсируют фактические расходы на тушение возгораний.

«Безусловно, это одно из важных составляющих, потому что ущерб от возможных пожаров, как правило, не сопоставим. У нас даже самые максимальные штрафы могут не покрыть затраты на тушения, если пожар распространяется на большую территорию, ущерб может составлять десятки миллионов. И, естественно, когда человек заплатил штраф — пусть даже 100 тысяч рублей — это не сопоставимо», — отметил Мамонтов.

Кроме того, он сообщил, что восстановление лесных массивов, пострадавших от пожаров, возможно не во всех случаях и зависит от степени ущерба, нанесенного древостою.

