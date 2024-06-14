сегодня в 17:25

В ступинском парке Островского будет обустроена танцевальная вернада

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проверил содержание парка культуры и отдыха имени Николая Островского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Городской парк — место притяжения для многих жителей и гостей округа. Важно содержать территорию в порядке, своевременно выявлять недочеты и оперативно их исправлять.

Вместе с профильными заместителями руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил, как содержится территория, а также обсудил вопросы развития парка.

В парке ведутся работы по окосу травы и уборке территории. 9 рабочих следят за чистотой и порядком, ухаживают за цветами и зелеными насаждениями.

Среди поручений руководителя муниципалитета по итогам обхода — усилить темпы по окосу территории, удалить пеньки, почистить дорожки механизированной техникой, убрать смет, листву и грязь.

Отдельным вопросом обсудили судьбу танцевальной веранды. Здание и танцевальная зона пришли в негодность. Сейчас танцверанда используется под склад паркового оборудования. Принято решение починить ступеньки и облагородить территорию.

В планах — дальнейшее развитие парка, расширение программы досуга и открытие новых точек притяжения с тем, чтобы популярность этого места отдыха росла среди ступинцев и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.