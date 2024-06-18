В Ступинском лесничестве прошел летний слет школьных лесничеств

В Городищенском лесничестве Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» состоялся межрайонный слет школьных лесничеств «Экология и лесное многоборье». Организаторами традиционно выступили МБУ ДО «Михневский районный детско-юношеский центр» и Ступинский филиал ГКУ МО «Мособллес». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Мещеринского, Малинского, Песковского и Ульяновского участковых лесничеств вместе с преподавателями и сотрудниками детско-юношеского центра подготовили для юннатов насыщенную программу, включающую учебно-практические занятия и развлекательные мероприятия.

Завершился слет соревнованиями «Лесное многоборье», на которых ребята продемонстрировали результаты пройденного накануне обучения: «Видовой состав древесно-кустарниковой растительности. Плоды и семена», «Болезни и вредители», «Оказание первой медицинской помощи. Транспортировка пострадавшего», «Полоса препятствий», «Ориентирование по компасу с определением объектов» «Разжигание костра. Виды костров».

«Несмотря на то, что мероприятие проводится в каникулы, учащиеся наших школьных лесничеств всегда ждут и с удовольствием приезжают на уже ставшую любимой лесную поляну в Городищенском участковом лесничестве. И в этом году летний слет в палаточном лагере объединил ребят из школьных лесничеств, педагогов и организаторов. Дети получили новые знания, продемонстрировали свои навыки, поучаствовали в спортивных играх, ночном квесте и, конечно же, обрели новых друзей. Они вернулись домой, наполненными впечатлениями и заряженными на дальнейшую работу. С нетерпением ждем следующего года!» — рассказал директор Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Михаил Харитонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.