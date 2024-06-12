В Ступине на бульваре Победы торжественно подняли Государственный флаг России

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России.

«12 июня мы празднуем День России. Ступино вносит значительный вклад в развитие нашей страны. В округе работает более 2000 предприятий, в том числе в оборонном комплексе России. Ступино носит гордое звание Города трудовой доблести. Это звание присвоено городу президентом России, благодаря трудовому подвигу ступинцев в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю с Днем России! Желаю нашей стране процветания и победы!» — сказал Сергей Мужальских.

Флаг Российской Федерации торжественно подняли под национальный гимн.

Живой триколор выстроился у флагштока на бульваре Победы. Юноши и девушки в цветах российского флага приняли участие в патриотическом мероприятии, подчеркивая единство ступинцев.

«Это молодежь из трудовых бригад, волонтеры, студенты и ребята из военно-патриотических объединений. День России — главный праздник, воспитывающий в молодом поколении патриотизм», — сказала начальник отдела по работе с молодежью Оксана Шишкова.

С творческим подарком выступили солисты Ступинской филармонии.

На мероприятии присутствовали представители депутатского корпуса, Общественной палаты, волонтеры, ветераны и участники специальной военной операции.

«Во время проведения специальной военной операции ступинцы встали на защиту страны. Символично, что участники СВО сегодня присутствуют рядом с нами. Защитники — настоящие герои, сражающиеся за Россию. Слова благодарности и уважения нашим героям», — сказал руководитель муниципалитета.

Глава округа обсудил с участниками специальной военной операции необходимую помощь и поддержку.

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