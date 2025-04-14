В Ступине в апреле пройдут профилактические мероприятия на дорогах

С 14 по 20 апреля в муниципалитете пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

15, 22 и 29 апреля сотрудниками ГИБДД запланировано проведение профилактических мероприятий «Технический контроль — юридические лица» для снижения уровня аварийности с участием транспортных средств, усиления контроля за соблюдением требований законодательства при осуществлении перевозок, пресечения нарушений требований правил дорожного движения.

С 14 по 20 апреля также проводится профилактическое мероприятие «Пешеход-СИМ». Основные задачи — снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов и средства индивидуальной мобильности (СИМ), профилактика и пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами и лицами, использующими для передвижения СИМ.

Если вы стали свидетелем серьезных нарушений правил дорожного движения, сообщите в службу 02 или по телефону дежурной части ОМВД России по городскому округу Ступино: 8 (496) 642-11-72.

Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, а также при проведении проверок, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.