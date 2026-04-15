В Ступине усилят видеонаблюдение в лесах к майским праздникам

Меры пожарной безопасности усилили в городском округе Ступино перед майскими праздниками. Власти организовали патрулирование, установили дополнительные камеры и подготовили технику к возможным возгораниям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе расчищают территории от сухой травы и мусора, в населенных пунктах на границе с лесом создают минерализованные полосы. За обстановкой следят с помощью камер с обзором 360 градусов, дополнительное устройство установили в селе Лужники. Всего в распоряжении служб находятся 28 пирсов для забора воды.

Организовано патрулирование деревень и лесных массивов, для жителей и организаций проводят противопожарные инструктажи. Специалисты проверяют готовность техники, монтируют барьерные ограждения на несанкционированных съездах в лес и ведут круглосуточный мониторинг проблемных участков. В этом году автономными дымовыми извещателями планируют обеспечить 200 многодетных и малоимущих семей, также опашут 21 населенный пункт, граничащий с лесом.

Губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов подчеркнул, что около 40% территории Подмосковья занимают леса, а с наступлением тепла возрастает число выездов на природу.

«Наша задача — обеспечить пожарную безопасность. Особенно это актуально в преддверии майских праздников», — заявил Воробьев.

Он добавил, что при поддержке президента проведена масштабная работа по обводнению торфяных участков, и эта система эффективно функционирует. Губернатор отметил, что регион взаимодействует с Москвой в рамках учений и при ликвидации сложных ситуаций. О возгораниях жителей просят оперативно сообщать по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.