В Ступине провели игру «Девушки в погонах»

Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» прошла 11 марта в городском округе Ступино и объединила 10 юнармейских и кадетских команд. Участницы соревновались в строевой и военно-прикладной подготовке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра проводится в округе шестой год подряд. В этот раз организаторы сформировали команды из пяти человек без возрастных ограничений. Как отмечают организаторы, юные участницы нередко показывают результаты не хуже старших.

С началом соревнований девушек поздравил председатель совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев.

«Вы демонстрируете уважение к истории и традициям Отечества. Особенно сейчас, когда идет специальная военная операция, важно поддерживать бойцов и быть готовыми защищать Родину», — подчеркнул Александр Сухачев.

К участницам также обратились представители ассоциации ветеранов специальной военной операции, пожелавшие им силы духа и достойных результатов.

Соревнования прошли в двух форматах. На улице команды преодолевали комбинированную полосу препятствий из семи этапов. В центре «Армеец» девушки состязались в разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжении магазина, оказании первой помощи и знании воинских званий.

Начальник штаба местного отделения «Юнармия» Виктор Никифорук отметил, что игра стала этапом отбора на региональные старты.

«Мы рассматриваем эти соревнования как подготовку к областному этапу. В разные годы вывозили по две-три команды, а в прошлом году команда «Звезда» четыре раза становилась призером всероссийского этапа», — пояснил Виктор Никифорук.

В планах юнармейцев — участие в выездных мероприятиях на Ленинских горках, областном конкурсе строя и песни в мае, а также в пятидневных сборах и играх в рамках «Армии-2026» летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.